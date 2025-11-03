Accoltellata forse aggressore in video

14.40 Un uomo di circa 50 anni, coi capelli bianchi, scarpe da ginnastica nere, con uno zaino e un sacchetto della spesa. Sarebbe questa la descrizione, ottenuta dalle telecamere della zona, dell'aggressore che ha accoltellato la 43enne mentre andava al lavoro in piazza Gae Aulenti a Milano. L'accoltellamento sarebbe avvenuto senza motivo.Da una prima ricostruzione, l'uomo era nella via che divide due edifici,e quando la donna è passata,l'ha colpita alla schiena. Poco dopo l'aggressione sul luogo è giunto in bici il marito della donna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

«Mi hanno accoltellata», ha riferito una donna di 43 anni ai carabinieri accorsi sul posto. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, lunedì mattina intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è st Vai su Facebook

#Femminicidi Accoltellata dall'ex compagno, è morta dopo 3 mesi di ricovero Nadia #Khaidar. La 50enne era stata aggredita in casa a luglio, a #Bologna. L'uomo, di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, l'aveva prima massacrata di botte: l'accusa per lui sa - X Vai su X

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, il testimone: «Forse un furto. Qui gira molta gente» - Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. Come scrive msn.com

Piazza Gae Aulenti: donna accoltellata in pieno giorno, l'aggressore in fuga - La donna è rimasta sempre lucida durante le operazioni di soccorso: "Non so chi possa avermi colpito". Segnala quotidiano.net

Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». Il giallo del movente - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. Come scrive msn.com