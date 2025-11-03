Accoltellata alla schiena e lasciata sanguinante sull' asfalto | gravissima una donna

Paura in piazza Gae Aulenti a Milano. Oggi, lunedì 3 novembre, una donna è stata accoltellata ed è gravissima. L'aggressore, che l'ha colpita con un coltello da cucina dalla lama di almeno 20 centimetri, si è dato alla fuga. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 9 e indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it

