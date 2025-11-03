"Gridava aiuto, era cosciente", così a Tgcom24 un testimone tra i primi a soccorrere la 43enne accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti. "Gridava aiuto, ho fatto il giro e l'ho vista con un coltello da cucina nella schiena", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellata a Milano, un testimone a Tgcom24: "Gridava aiuto con il coltello nella schiena"