Accoltellata a Milano un testimone a Tgcom24 | Gridava aiuto con il coltello nella schiena

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gridava aiuto, era cosciente", così a Tgcom24 un testimone tra i primi a soccorrere la 43enne accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti. "Gridava aiuto, ho fatto il giro e l'ho vista con un coltello da cucina nella schiena", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

