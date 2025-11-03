Accoltellata a Milano un testimone a Tgcom24 | Gridava aiuto con il coltello nella schiena
"Gridava aiuto, era cosciente", così a Tgcom24 un testimone tra i primi a soccorrere la 43enne accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti. "Gridava aiuto, ho fatto il giro e l'ho vista con un coltello da cucina nella schiena", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Mi hanno accoltellata», ha riferito una donna di 43 anni ai carabinieri accorsi sul posto. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, lunedì mattina intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è st Vai su Facebook
Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. #ANSA - X Vai su X
Accoltellata a Milano, un testimone a Tgcom24: "Gridava aiuto con il coltello nella schiena" - Milano, accoltellata alle spalle in pieno centro sotto gli occhi dei passanti. Scrive msn.com
Donna accoltellata a Milano, il racconto di un testimone: «Aveva un coltello piantato nella schiena, è stato scioccante» - «Era riversa con questo coltello piantato nella schiena, è stato abbastanza scioccante, soprattutto in questa zona». Riporta msn.com
Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, il testimone: «Forse un furto. Qui gira molta gente» - Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. Riporta msn.com