Accoltellata a Milano chi è Vincenzo Lanni l' uomo arrestato | la chiamata della sorella gemella e l' aggressione nel 2015

Si chiama Vincenzo Lanni ed è un 59enne italiano, nato a Bergamo, l'uomo fermato per il ferimento stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano di Anna Laura Valsecchi. L'uomo, che era. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Accoltellata a Milano, chi è Vincenzo Lanni, l'uomo arrestato: la chiamata della sorella gemella e l'aggressione nel 2015

Argomenti simili trattati di recente

La 43enne è stata accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È grave - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano, il momento dell'aggressione #ANSA - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Come scrive tg24.sky.it

Donna accoltellata in Gae Aulenti: chi è Vincenzo Lanni, recidivo che colpisce a caso - Nell'agosto di dieci anni fa aveva ammesso di aver accoltellato due pensionati bergamaschi e al pubblico ministero aveva confessato l'intenzione di uccidere delle donne ... Lo riporta msn.com

Donna accoltellata a Milano, l'aggressore arrestato dopo 11 ore di fuga: «È il mio gemello». Il precedente del 2015 - È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, Vincenzo Lanni, l'uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena A. Segnala msn.com