Accoltellata a Milano chi è Vincenzo Lanni l' uomo arrestato Come è stato preso | la chiamata della sorella gemella la comunità e l' aggressione nel 2015
Si chiama Vincenzo Lanni ed è un 59enne italiano, nato a Bergamo, l'uomo fermato per il ferimento stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano di Anna Laura Valsecchi. L'uomo, che era. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
«Mi hanno accoltellata», queste le prime parole di una donna di 43 anni ai carabinieri, lunedì mattina a Milano. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano
"Mi hanno accoltellata", a Milano grave una donna. Soccorsa in piazza Gae Aulenti, trasportata in ospedale in condizioni critiche