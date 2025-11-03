Accoltellamento sul treno per Londra chi è il 32enne arrestato | Soffriva di disturbi mentali
Anthony Williams, 32 anni, è stato arrestato per l’attacco all’arma bianca che sabato sera ha gettato nel panico i passeggeri di un treno ad alta velocità diretto da Doncaster a Londra King’s Cross, causando il ferimento di 11 persone. Il giovane soffriva di disturbi mentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
