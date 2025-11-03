Accoltellamento in piazza Gae Aulenti | i rilievi della Scientifica

Sul luogo dell'accoltellamento in piazza Gae Aulenti è giunta la scientifica: in corso i rilievi. C'è un sospettato, ripreso dalle telecamere, i carabinieri lo cercano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accoltellamento piazza gae aulentiDonna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it

Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Come scrive tg24.sky.it

Accoltellamento Gae Aulenti, testimoni: "Aveva un coltello nella schiena, è stato scioccante" - (LaPresse) "Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Si legge su ilmattino.it

