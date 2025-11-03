Accoltellamento in piazza Gae Aulenti | i rilievi della Scientifica

Sul luogo dell'accoltellamento in piazza Gae Aulenti è giunta la scientifica: in corso i rilievi. C'è un sospettato, ripreso dalle telecamere, i carabinieri lo cercano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellamento in piazza Gae Aulenti: i rilievi della Scientifica

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora un accoltellamento nei vicoli di Genova dove nel pomeriggio una donna incinta è stata ferita in piazza Santa Fede. La vittima è una ragazza di 22 anni, colpita all’addome per cause ancora in fase di accertamento. L’articolo completo su Primocanale.it Vai su Facebook

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it

Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Come scrive tg24.sky.it

Accoltellamento Gae Aulenti, testimoni: "Aveva un coltello nella schiena, è stato scioccante" - (LaPresse) "Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Si legge su ilmattino.it