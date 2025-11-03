Accoltellamento in piazza Gae Aulenti a Milano | i rilievi della scientifica
Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamani, lunedì, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo i rilevamenti della scientifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ancora un accoltellamento nei vicoli di Genova dove nel pomeriggio una donna incinta è stata ferita in piazza Santa Fede. La vittima è una ragazza di 22 anni, colpita all’addome per cause ancora in fase di accertamento. L’articolo completo su Primocanale.it Vai su Facebook
