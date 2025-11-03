Accoltellamento in piazza Gae Aulenti a Milano | i rilievi della scientifica

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamani, lunedì, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo i rilevamenti della scientifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

accoltellamento in piazza gae aulenti a milano i rilievi della scientifica

© Lapresse.it - Accoltellamento in piazza Gae Aulenti a Milano: i rilievi della scientifica

