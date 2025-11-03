Accoltellamento a Milano rintracciato l’aggressore | è un 59enne nato a Bergamo

Ecodibergamo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE INDAGINI. L’uomo era stato allontanato da una comunità di recupero. Nel 2015 ferì due anziani a Villa di Serio e ad Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

accoltellamento a milano rintracciato l8217aggressore 232 un 59enne nato a bergamo

© Ecodibergamo.it - Accoltellamento a Milano, rintracciato l’aggressore: è un 59enne nato a Bergamo

Scopri altri approfondimenti

accoltellamento milano rintracciato l8217aggressoreMilano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellamento Milano Rintracciato L8217aggressore