Accoltellamento a Milano rintracciato l’aggressore | è un 59enne nato a Bergamo
LE INDAGINI. L’uomo era stato allontanato da una comunità di recupero. Nel 2015 ferì due anziani a Villa di Serio e ad Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Milano, diffuso dalle forze dell’ordine il video che mostra l’accoltellamento della donna aggredita questa mattina in piazza Gae Aulenti. L’uomo, a viso scoperto, è tutt’ora a piede libero: gli inquirenti chiedono aiuto per identificarlo - - X Vai su X
Chi è l'uomo sospettato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi a Milano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Lo riporta tg24.sky.it