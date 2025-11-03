Accoltellamento a Milano quello che sappiamo finora Le testimonianze | È agghiacciante

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mi hanno accoltellata», queste le prime parole di una donna di 43 anni ai carabinieri, lunedì mattina a Milano. È stata aggredita alle spalle in piazza Gae Aulenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

accoltellamento a milano quello che sappiamo finora le testimonianze 200 agghiacciante

© Vanityfair.it - Accoltellamento a Milano, quello che sappiamo finora. Le testimonianze: «È agghiacciante»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Accoltellamento Milano Sappiamo Finora