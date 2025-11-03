Accoltellamento a Milano donna aggredita alle spalle in piazza Gae Aulenti

L'aggressore è scappato via. La 43enne è stata soccorsa dai sanitari: sul posto poco dopo è arrivato il marito contattato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Accoltellamento a Milano, donna aggredita alle spalle in piazza Gae Aulenti

«Mi hanno accoltellata», ha riferito una donna di 43 anni ai carabinieri accorsi sul posto. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, lunedì mattina intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è st - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Riporta tg24.sky.it

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è in fin di vita/ È caccia all’uomo per l’aggressore - Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: scatta la caccia all'uomo per l'aggressore, mentre la vittima è in fin di vita ... Secondo ilsussidiario.net