Abbiamo sentito un boato Crollo choc ai Fori imperiali persone sotto le macerie | la situazione
Un forte boato ha scosso il cuore di Roma nella tarda mattinata di oggi. Erano da poco passate le 11 quando, in Largo Corrado Ricci, parte della storica Torre dei Conti è improvvisamente crollata. Pochi secondi di silenzio, poi le urla, la corsa dei passanti e l’arrivo dei soccorsi. L’antica struttura, uno dei simboli medievali della Capitale, era attualmente interessata da lavori di restauro e messa in sicurezza. >> L’abusiva in casa è un volto noto, scoperta da Fuori dal coro e finisce malissimo: Mario Giordano e il pubblico scioccati Secondo le prime informazioni, quattro persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
