Abbiamo sentito un boato Crollo choc ai Fori imperiali persone sotto le macerie | la situazione

Caffeinamagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte boato ha scosso il cuore di Roma nella tarda mattinata di oggi. Erano da poco passate le 11 quando, in Largo Corrado Ricci, parte della storica Torre dei Conti è improvvisamente crollata. Pochi secondi di silenzio, poi le urla, la corsa dei passanti e l’arrivo dei soccorsi. L’antica struttura, uno dei simboli medievali della Capitale, era attualmente interessata da lavori di restauro e messa in sicurezza. >> L’abusiva in casa è un volto noto, scoperta da Fuori dal coro e finisce malissimo: Mario Giordano e il pubblico scioccati Secondo le prime informazioni, quattro persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

abbiamo sentito boato crolloCrollo nel cantiere dell'ex Magneti Marelli di Sesto San Giovani, ferita una passante: il video e la paura - Sesto San Giovanni, improvviso crollo di una parte dell'ex sede di Magneti Marelli. Secondo virgilio.it

abbiamo sentito boato crollo“Viene giù tutto”. Crollo spaventoso in Italia: boato assordante, il terrore in un attimo - Un crollo improvviso ha sconvolto la periferia Nord di Milano, venerdì 24 ottobre, poco dopo le 13, al confine con Sesto San Giovanni. Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Sentito Boato Crollo