Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini | il governo al lavoro per un milione e mezzo di dipendenti statali

Al via il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione. Isolando Landini. "Una misura che contribuirà a ridurre la distanza accumulata negli anni tra le retribuzioni dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali". Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervistato dalla Verità è giustamente orgoglioso del cammino intrapreso con il governo Meloni. Un lavoro costato mesi di trattative non facili con le parti sociali per il rinnovo dei contratti degli statali. In settimana potrebbe iniziare la sua volata verso il traguardo. Due le date da segnare. Lunedì 3 novembre, e mercoledì 6.

