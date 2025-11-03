Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la Cgil

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, rivela l’accordo per 150 euro in più ai dipendenti: «Cisl e Uil vogliono fare l’interesse di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato per fare politica». 🔗 Leggi su Laverita.info

abbiamo alzato gli stipendi nonostante landini e la cgil

© Laverita.info - «Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la Cgil»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Alzato Stipendi Nonostante