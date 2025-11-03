Abbassare il pavimento in condominio | un intervento da maneggiare con cura

Può sembrare un’idea semplice: abbassare il pavimento di un locale al piano terra o seminterrato per guadagnare qualche centimetro d’altezza e rendere più vivibile una taverna o un piccolo negozio. In realtà, dietro un intervento del genere si nascondono più complessità di quanto si immagini. Il problema principale è capire fin dove arriva il diritto del singolo e dove comincia quello del condominio. Quando si effettuano scavi che interessano il pavimento, infatti, si rischia di "sconfinare" nel territorio delle parti comuni, come sottosuolo e strutture portanti dell’edificio. Vediamo allora cosa è importante sapere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Abbassare il pavimento in condominio: un intervento da "maneggiare con cura"

