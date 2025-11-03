A2A ai massimi dal 2008 grazie all’upgrade di Morgan Stanley la multi-utility sale in cima al Ftse Mib con prospettive di crescita sui data center

target price a 3,25 euro e scenario fino a 4 euro per azione, Gli analisti premiano la solidità degli investimenti, la diversificazione tra energia, reti e ambiente e un modello industriale integrato Forti acquisti in Borsa su A2A, che svetta in cima al Ftse Mib e segna i massimi da febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

