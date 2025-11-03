A2A ai massimi dal 2008 grazie all’upgrade di Morgan Stanley la multi-utility sale in cima al Ftse Mib con prospettive di crescita sui data center

target price a 3,25 euro e scenario fino a 4 euro per azione, Gli analisti premiano la solidità degli investimenti, la diversificazione tra energia, reti e ambiente e un modello industriale integrato Forti acquisti in Borsa su A2A, che svetta in cima al Ftse Mib e segna i massimi da febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A2A ai massimi dal 2008 grazie all’upgrade di Morgan Stanley, la multi-utility sale in cima al Ftse Mib con prospettive di crescita sui data center

A2A vola in borsa ai massimi di febbraio 2008: perché Morgan Stanley alza rating e target price - Morgan Stanley si ricrede e punta sull’azione in vista del Capital Markets Day (12 novembre) ... Secondo msn.com

Borsa Milano in rialzo, corrono A2A e Stellantis, in calo Campari - Piazza Affari prosegue in moderato rialzo, in linea con le altre borse europee e con i futures sugli indici Usa mentre gli investitori cercano di orientarsi tra le trimestrali in ass ... Segnala msn.com

Borsa: Milano chiude ai massimi dal 2008, corrono le banche - La Borsa di Milano (+1,48%) chiude in netto rialzo con l'indice Ftse Mib che si attesta a 37. Scrive ansa.it