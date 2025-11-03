A23 Udine-Tarvisio autostrada chiusa per lavori nelle gallerie
Sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio sono in programma nuovi interventi di manutenzione nelle gallerie. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio Nord, in direzione del confine di Stato. Accadrà nelle notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
UDINE (ITALPRESS) – Un carico apparentemente inoffensivo si è rivelato essere un tentativo di contrabbando internazionale. La Guardia di Finanza di Tarvisio ha sequestrato 15 tonnellate di tabacco lavorato destinato al mercato estero, trasportate da un aut - facebook.com Vai su Facebook
A23, chiude per una notte la stazione di Pontebba: lavori di pavimentazione in corso - Previsti percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti per la chiusura programmata per lavori di pavimentazione. Riporta udinetoday.it
Due tir contromano sullo svincolo autostradale di Tarvisio fermati dalla polstrada - Tragedia sfiorata venerdì scorso in A23 quando due tir, di nazionalità estera, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, per motivi ancora in corso di accertamento, hanno imboccato contromano ... Si legge su rainews.it
Al volante del fuoristrada di lusso rubato in autostrada A23 verso il confine, fermato un 23enne: non aveva la patente, arrestato - Si trova in carcere, il ragazzo di 23 anni che oggi, sabato 19 aprile, è stato fermato dagli agenti di polizia sull'autostrada Udine- Come scrive ilgazzettino.it