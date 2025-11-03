A22–A1 chiusura notturna del ramo di immissione verso Bologna | lavori il 6 e 7 novembre

Modenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista per chi, provenendo dalla A22 Brennero–Modena, deve immettersi sulla A1 Milano–Napoli in direzione Bologna. Per consentire attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia, il ramo di collegamento sarà infatti chiuso dalle 21:00 di giovedì 6 novembre alle 5:00 di venerdì 7. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

