A22–A1 chiusura notturna del ramo di immissione verso Bologna | lavori il 6 e 7 novembre
Disagi in vista per chi, provenendo dalla A22 Brennero–Modena, deve immettersi sulla A1 Milano–Napoli in direzione Bologna. Per consentire attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia, il ramo di collegamento sarà infatti chiuso dalle 21:00 di giovedì 6 novembre alle 5:00 di venerdì 7. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
