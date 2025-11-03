A1 chiusura notturna della stazione di Modena Sud per lavori alla segnaletica

Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale che comporteranno la chiusura della stazione di Modena Sud. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21:00 di giovedì 6 novembre alle 5:00 di venerdì 7 novembre, e riguarderà l’ingresso in autostrada in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

La Provincia di Cuneo ha emesso un’ordinanza per la chiusura notturna della Strada Provinciale 7 (SP7) in località Due Lanterne, a causa dei lavori in corso per l’autostrada Asti-Cuneo. La chiusura sarà in vigore per circa dieci notti, da lunedì 3 novembre a g - facebook.com Vai su Facebook

Diramazione per Gallarate-Gattico Chiusura notturna per lavori tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione Gattico dal 17.10.2025 ore 22:00 al 18.10.2025 ore 05:00 - X Vai su X

A1 Milano-Napoli: chiusa per alcune ore notturne la stazione di Monte San Savino - Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre ... Scrive lanazione.it

A1, chiuso per una notte il tratto Fidenza-Parma per lavori e fra Parma e Terre di Canossa-Campegine - Sull'A1, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 5 novembre alle 5 del mattino di giovedì 6 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Parma ... Riporta gazzettadiparma.it

Chiusure previste su A1 e del Ramo che dalla A22 Brennero-Modena immette sulla A1 - Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata ... Segnala sassuolo2000.it