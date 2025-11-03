A Torremaggiore Giuseppe Conte incontra i produttori della filiera olivicola | Olio Evo eccellenza da difendere

Il tour in Capitanata del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Torremaggiore. L'occasione per incontrare i produttori della filiera dell’oliva e dell’olio, che rappresenta una delle principali produzioni agroalimentari della Puglia e dell’Alto Tavoliere in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

🟥 Olio, Giuseppe Conte a Torremaggiore: “Tutelare le eccellenze per far restare i giovani in Puglia” ⤵️ - facebook.com Vai su Facebook

Olio, Giuseppe #Conte a #Torremaggiore: “Tutelare le eccellenze per far restare i giovani in Puglia” - X Vai su X

OLIO Torremaggiore: Giuseppe Conte (M5S) incontra i produttori di olio d’oliva: “Un’eccellenza da difendere” - L’iniziativa ha permesso agli operatori di segnalare criticità e difficoltà legate alla produzione e alla valorizzazione dell’olio d’oliva ... Riporta statoquotidiano.it

Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S con l’89,3% dei voti - La chiusura del voto on line, con la scontata riconferma dell'ex premier a capo del Movimento, arriva dopo momenti di tensione dentro i pentastellati, con le dimissioni dalla vicepresidenza di Chiara ... Scrive tg24.sky.it