A sinistra troppi antisemiti Il figlio della Segre entra in Forza Italia
Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, annuncia la propria adesione a Forza Italia. Il primogenito della senatrice a vita e dell'avvocato missino Alfredo Belli Paci avrà infatti nelle prossime ore avrà un incontro con il segretario nazionale del azzurro, Antonio Tajani, che gli consegnerà la tessera del movimento. " Sono un liberale e dopo l'esperienza del Terzo polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia ", dice Belli Paci in un'intervista rilasciata al Corriere Della Sera, per poi spiegare la sua esperienza politica: " Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
