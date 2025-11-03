A Scorrano prosegue il progetto Il racconto di un territorio

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SCORRANO - Prosegue il progetto "Il racconto di un territorio", iniziativa della Pro Loco finalizzata a far conoscere Scorrano attraverso la sua storia e i suoi beni artistici ed enogastronomici. Il progetto, articolato in 4 date, prevede per domenica 9 novembre, a partire dalle ore 10,30, una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

