A Scorrano prosegue il progetto Il racconto di un territorio
SCORRANO - Prosegue il progetto "Il racconto di un territorio", iniziativa della Pro Loco finalizzata a far conoscere Scorrano attraverso la sua storia e i suoi beni artistici ed enogastronomici. Il progetto, articolato in 4 date, prevede per domenica 9 novembre, a partire dalle ore 10,30, una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
