A San Siro la notte dei piedi buoni Leao si prende la sfida con la Joya
La notte dei colpi di classe, sfornati e sventati. Lampi di genio, giocate dispari, ma anche flop che non ti aspetti, tra chilometri macinati e ribaltamenti di fronte. La notte dei piedi buoni che decidono, nel bene e nel male. Tra presente e passato, per Massimiliano Allegri. Da un lato i suoi gioielli: Rafa Leao e Luka Modric. Dall’altro, i suoi pupilli ai tempi bianconeri: Paulo Dybala e Matias Soulè. Brividi sulle prime combinazioni argentine: l’entrare e uscire dalle linee del numero 10, gli spunti del 18. "Essere allenato da lui è stato fondamentale e in due momenti diversi. Quando sono arrivato ero molto giovane, c’erano Buffon, Chiellini e ancora Tevez, Higuain, Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
È la notte di Halloween… Le tenebre calano, ma a San Siro brillano solo i colori nerazzurri ? Zombie, vampiri e mummie pronti a difendere l’onore dell’Inter ? Paura? No, solo passione infinita per questi colori ? #InterFansORG #Hallowee - facebook.com Vai su Facebook
Vendita stadio di San Siro, la lunga notte a Palazzo Marino: la maratona di 12 ore mette a dura prova i consiglieri comunali - Verso le 3 di notte è scattata la «tagliola» che ha eliminato oltre 200 dei 239 emendamenti. milano.corriere.it scrive
San Siro, la lunga notte del nuovo stadio: sì alla vendita dell’area a Inter e Milan (per 197 milioni) e via libera al progetto dei club - Ma mezz’ora prima del Consiglio comunale, il risultato era ancora in pareggio: 24 sì ... Come scrive ilgiorno.it
Una notte di sudore, ma alla fine San Siro va a Milan e Inter: costo e tempi - In tarda nottata, alle ore 3:46, è arrivato il voto decisivo del Consiglio Comunale di Milano sulla delibera per la vendita dello stadio di San. tuttomercatoweb.com scrive