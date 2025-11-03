a san siro la notte dei piedi buoni leao si prende la sfida con la joya

La notte dei colpi di classe, sfornati e sventati. Lampi di genio, giocate dispari, ma anche flop che non ti aspetti, tra chilometri macinati e ribaltamenti di fronte. La notte dei piedi buoni che decidono, nel bene e nel male. Tra presente e passato, per Massimiliano Allegri. Da un lato i suoi gioielli: Rafa Leao e Luka Modric. Dall’altro, i suoi pupilli ai tempi bianconeri: Paulo Dybala e Matias Soulè. Brividi sulle prime combinazioni argentine: l’entrare e uscire dalle linee del numero 10, gli spunti del 18. "Essere allenato da lui è stato fondamentale e in due momenti diversi. Quando sono arrivato ero molto giovane, c’erano Buffon, Chiellini e ancora Tevez, Higuain, Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

