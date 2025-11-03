A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del Mondo

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti È di 35 metri e 15 centimetri la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, realizzata sul Lungomare di Salerno dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, che ha fissato il record sotto lo sguardo attento di un notaio, che lo ha registrato. È avvenuto ieri sera nell’ambito della terza edizione di Salerno Dolcissima, iniziativa promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi (patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

a salerno la tavoletta di cioccolato pi249 lunga del mondo

© Anteprima24.it - A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del Mondo

Approfondisci con queste news

salerno tavoletta cioccolato pi249A Salerno una tavoletta di cioccolato da Guinness - Il prossimo 2 novembre, alle ore 17, il Lungomare di Salerno accoglierà un record dolcissimo. Riporta gazzettadisalerno.it

salerno tavoletta cioccolato pi249Salerno Dolcissima 2025, festa del cioccolato artigianale sul Lungomare - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna sul Lungomare Trieste di Salerno la fiera Choco Italia con degustazioni, spettacoli e ingresso gratuito. napolike.it scrive

salerno tavoletta cioccolato pi249Salerno Dolcissima: dal 30 ottobre al 2 novembre il lungomare si trasforma nel regno del cioccolato - Nel lungo e magico fine settimana che celebrerà Halloween ed Ognissanti il Lungomare diSalernodiventerà il regno dei golosi. Lo riporta ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Tavoletta Cioccolato Pi249