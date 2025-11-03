A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del Mondo

Tempo di lettura: 2 minuti È di 35 metri e 15 centimetri la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, realizzata sul Lungomare di Salerno dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, che ha fissato il record sotto lo sguardo attento di un notaio, che lo ha registrato. È avvenuto ieri sera nell’ambito della terza edizione di Salerno Dolcissima, iniziativa promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi (patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

