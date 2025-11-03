A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del Mondo
Tempo di lettura: 2 minuti È di 35 metri e 15 centimetri la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, realizzata sul Lungomare di Salerno dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, che ha fissato il record sotto lo sguardo attento di un notaio, che lo ha registrato. È avvenuto ieri sera nell’ambito della terza edizione di Salerno Dolcissima, iniziativa promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi (patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Curiosità, a "Salerno dolcissima" la tavoletta più lunga del mondo: assaggi gratuiti per i golosi salernotoday.it/social/tavolet… - X Vai su X
Tra mercatini, laboratori per grandi e piccini, spettacoli e degustazioni, Salerno Dolcissima celebra la cultura del cioccolato in un clima familiare e festoso. Domenica, il maestro Mirco Della Vecchia tenterà di realizzare la tavoletta più lunga al mondo. #IlVesco - facebook.com Vai su Facebook
A Salerno una tavoletta di cioccolato da Guinness - Il prossimo 2 novembre, alle ore 17, il Lungomare di Salerno accoglierà un record dolcissimo. Riporta gazzettadisalerno.it
Salerno Dolcissima 2025, festa del cioccolato artigianale sul Lungomare - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna sul Lungomare Trieste di Salerno la fiera Choco Italia con degustazioni, spettacoli e ingresso gratuito. napolike.it scrive
Salerno Dolcissima: dal 30 ottobre al 2 novembre il lungomare si trasforma nel regno del cioccolato - Nel lungo e magico fine settimana che celebrerà Halloween ed Ognissanti il Lungomare diSalernodiventerà il regno dei golosi. Lo riporta ilvescovado.it