A Salerno il cioccolato batte ogni record | la tavoletta più lunga del mondo è di 35 metri
Record mondiale a Salerno: Mirco Della Vecchia realizza una tavoletta di cioccolato da 2 quintali, lunga 35 metri con limoni e fichi campani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
