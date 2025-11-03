A rischio le funzionalità del cuore della paziente | 37enne operata per l’asportazione del tumore cardiaco benigno

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Maria Pia Hospital di Torino il team guidato dal Professor Davide Ricci, nuovo responsabile dell’unità di cardiochirurgia, ha eseguito un complesso intervento per l’asportazione di un mixoma atriale su una donna di 37 anni. La paziente era stata valutata con una visita specialistica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Melatonina sotto osservazione: l’uso prolungato è legato a rischio per il cuore - Condotta su oltre 130mila adulti con insonnia, l’indagine segnala un’associazione tra assunzione prolungata dell’ormone e maggior probabilità di insufficienza cardiaca e ricovero ospedaliero. ilsole24ore.com scrive

rischio funzionalit224 cuore pazienteScompenso cardiaco e Covid-19, rischio di morte fino a 25 volte più alto nei pazienti giovani - 19 risulta fino a 25 volte superiore nei pazienti con scompenso cardiaco ... Da doctor33.it

Il rischio di nuovi ictus o infarti a dieci anni? Lo dirà l’algoritmo per ogni paziente - È la ricetta fondamentale per dare ad ognuno la sua risposta Si dice sempre, quando si parla di malattie cardiovascolari. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Rischio Funzionalit224 Cuore Paziente