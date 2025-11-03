A rischio le funzionalità del cuore della paziente | 37enne operata per l’asportazione del tumore cardiaco benigno

All’ospedale Maria Pia Hospital di Torino il team guidato dal Professor Davide Ricci, nuovo responsabile dell’unità di cardiochirurgia, ha eseguito un complesso intervento per l’asportazione di un mixoma atriale su una donna di 37 anni. La paziente era stata valutata con una visita specialistica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

