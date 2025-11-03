A rischio collegamenti con le isole e posti di lavoro Ciminnisi M5s chiede audizione in commissione Ambiente

La deputata regionale Cristina Ciminnisi (M5s) ha chiesto formalmente al presidente della commissione Ambiente, territorio e mobilità dell’Ars, Giuseppe Carta, la convocazione di un’audizione urgente in merito alla scadenza della convenzione che regola i collegamenti marittimi con le Isole Eolie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

