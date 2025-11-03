A novembre puoi vedere 3I ATLAS dall'Italia con un telescopio | a che ora e come cercarla nel cielo

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oggetto interstellare 3IATLAS sta uscendo dal bagliore del Sole e a novembre sarà visibile da casa con un semplice telescopio amatoriale. Ecco a che ora, dove e come cercare nel cielo e dall'Italia la cometa aliena, che secondo l'astronomo Avi Loeb potrebbe essere un'astronave con intenzioni ostili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

novembre vedere 3i atlasCometa 3I Atlas "sparisce" nel punto più vicino al Sole, cos'ha detto la Nasa su quando sarà di nuovo visibile - La cometa interstellare 3I Atlas sparirà dalla vista degli osservatori terrestri avvicinandosi al Sole, per poi ricomparire tra alcune settimane ... virgilio.it scrive

novembre vedere 3i atlasLa cometa 3I/Atlas al perielio - Sono passati quattro mesi dalla scoperta del terzo oggetto interstellare osservato mentre attraversa il Sistema solare. Secondo media.inaf.it

novembre vedere 3i atlasC’è una spettacolare cometa dorata nel cielo: come e a che ora vedere C/2025 K1 (ATLAS) - La cometa C/2025 K1 (ATLAS) presenta una rara e affascinante colorazione dorata, secondo gli esperti probabilmente a causa della bassa concentrazione di ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Novembre Vedere 3i Atlas