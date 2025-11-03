A novembre puoi vedere 3I ATLAS dall'Italia con un telescopio | a che ora e come cercarla nel cielo
L'oggetto interstellare 3IATLAS sta uscendo dal bagliore del Sole e a novembre sarà visibile da casa con un semplice telescopio amatoriale. Ecco a che ora, dove e come cercare nel cielo e dall'Italia la cometa aliena, che secondo l'astronomo Avi Loeb potrebbe essere un'astronave con intenzioni ostili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
