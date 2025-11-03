A novembre la prevenzione si mette i baffi

Arezzo, 3 novembre 2025 – Novembre è il mese della prevenzione e della salute maschile. Anche quest’anno, come nel 2024, al fine di sensibilizzare le persone sull’importanza di fare prevenzione, il Calcit Arezzo e l’Urologia dell’ospedale San Donato promuovono la “Camminata notturna in blu” domani, 4 novembre, alle 20,45 al parco Giotto di Arezzo e che si snoderà su un percorso urbano di 5 km. «Novembre è il mese della salute maschile, intesa come benessere psicofisico dell’uomo e come prevenzione della malattie urologiche quali tumore alla prostata e al testicolo ma anche per quanto riguarda la salute mentale – spiega il dr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A novembre la prevenzione si “mette i baffi”

