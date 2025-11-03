A Montefredane la conferenza stampa sugli eventi sismici che hanno coinvolto il comune
Oggi, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare “G. Pisano” del Comune di Montefredane, si terrà una conferenza stampa per illustrare gli esiti delle ispezioni tecniche e i risultati delle analisi in “Time History” condotte sulla scuola di Via Roma.All’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
