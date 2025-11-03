A Moncalieri 15enne invalido torturato da baby gang la notte di Halloween la denuncia della madre

Il 15enne chiuso per ore in una stanza col cellulare sequestrato: minacciato, picchiato e costretto a immergersi nel Po. la denuncia in un post social. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Moncalieri 15enne invalido torturato da baby gang la notte di Halloween, la denuncia della madre

Approfondisci con queste news

? Allora non puoi perderti il Gruppo di Lettura Condivisa della Biblioteca Civica “A. Arduino” di Moncalieri! ` : h - facebook.com Vai su Facebook

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween - gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese. Riporta msn.com

Torino, il post choc di una madre: “Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween” - La donna ha raccontato tutto sul social di un gruppo cittadino di Moncalieri. quotidiano.net scrive

«Mio figlio 15enne invalido torturato da un gruppo di coetanei ad Halloween: sono dei mostri» - Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto ... Riporta msn.com