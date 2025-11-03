A Milano non si bevono più alcolici | è ultima nella classifica delle città italiane wine firendly Ecco perché e cosa c’entra la Gen Z

Altro che Milano da bere! La metropoli si è classificata ultima tra le 15 città italiane “wine-friendly” – cioè le più ambite mete degli enofili. È il risultato della classifica stilata dal centro di ricerche MCO sulle 15 località più prestigiose nel settore enologico, valutate su: numero di locali per ogni 10.000 abitanti; rating ponderato delle recensioni degli utenti; prezzo medio della bottiglia. Il capoluogo lombardo non ha retto il confronto con Alba, Siena e Olbia, le top three, né con Bolzano, Asti, Firenze, Verona o Treviso. Certo, all’ombra della Madonnina niente mescita diretta e full immersion tra le vigne: domina il prodotto in senso culturale (e ovviamente sensoriale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

