A Lucera il pittore Pitta e il fotografo Battista raccontano la Daunia con un incontro e una mostra

Mercoledì 5 novembre alle 18.30 Masseria nel Sole a Lucera ospiterà l’incontro formativo ‘Dialoghi-Ibridazioni visive tra fotografia e pittura’, promosso dall’associazione culturale Utò-Lo Spazio della Luce e dal Foto Cine Club APS di Foggia. Un appuntamento gratuito (su prenotazione) aperto a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

ACCADDE OGGI Il si presenta alle porte della città saracena di #Lucera il principe #Manfredi, figlio dell'imperatore #FedericoII di #Svevia, con un seguito di sole tre persone. Aveva intrapreso una mirabolante fuga da #Teano dove i s - facebook.com Vai su Facebook

“Alchimie della Daunia” si espande: il 19 ottobre a Castelluccio Valmaggiore la donazione delle opere di Pitta e Battista al Fondo Arte Paesaggio - COMUNICATO STAMPA IL 19 OTTOBRE AL FONDO ARTI PAESAGGIO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE LA DONAZIONE DELLE OPERE DEL PITTORE PITTA E DEL FOTOGRAFO BATTISTA ... Lo riporta lucerabynight.it

Fatti e luoghi di Lucera a cura di Dionisio Morlacco – Il Camposanto – 2° - 2° Aperto a un futuro più prodigo di cure e di abbellimenti, il sacro luogo fu nuovamente ampliato nel 1885. lucerabynight.it scrive

Lucera, Capitale della Cultura in Puglia 2025. Il sindaco: Raccontiamo il territorio - Lucera, in provincia di Foggia, è stata nominata Capitale della Cultura della Puglia 2025, con un programma di eventi e iniziative che coinvolge tutto il territorio dei Monti Dauni e la città è stata ... Scrive rainews.it