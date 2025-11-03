A Limidi una serata di immagini e parole dedicata alle donne con lo spettacolo di Sottovoce

Modenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre 2025, alle 21.00, presso la Sala al 1° piano del Centro Polivalente di Limidi (via Papotti 18), andrà in scena un appuntamento culturale dedicato alla condizione femminile, tra memoria, poesia e sguardi sul presente.Antonella Monzoni e Carla Varini del gruppo Sottovoce – realtà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Parole, immagini e musica. Una serata per ricordare - Iniziativa domani (ore 18) del Comitato vittime del Fango a sei mesi dal disastro nella sala della Provincia. Segnala ilrestodelcarlino.it

Al Qoelet musica, immagini e parole in omaggio a Charlotte Salomon - 45 al cineteatro Qoelet di Redona, a Bergamo, verrà proposta una serata di musica, immagini e parole in omaggio a Charlotte Salomon. Secondo bergamonews.it

Parole, musica e immagini: che serata con i Cccp - C’è attesa per la proiezione in prima nazionale del ’Gran Gala Punkettone’. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Limidi Serata Immagini Parole