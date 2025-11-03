A Lanciano l' anteprima del docufilm E niente qualcosa bisogna pur fare di e con Giuseppe Rosato e Remo Rapino
Sabato 8 novembre, alle ore 17, al Polo Museale di Lanciano, si terrà l’anteprima nazionale del docufilm “E niente (qualcosa bisogna pur fare)”, diretto da Matteo Veleno, con protagonisti i due scrittori Giuseppe Rosato e Remo Rapino; la sceneggiatura è di Paolo Rosato e Maria Rosato, con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
