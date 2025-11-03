A La Ruota della Fortuna arriva ‘Il Regno degli Animali’

Il Regno degli Animali arriva a La Ruota della Fortuna. La nuova manche arriva a quasi un mese di distanza dall’introduzione del GiraMondo, che ha inizialmente sostituito il round veloce La Ruota del Tempo, poi tornato nelle puntate successive sotto forma di manche tradizionale. Il Regno degli Animali si aggiunge così alle altre manche ‘speciali’, a tema o veloci: Cruciruota 1, Express, Giramondo 2, La Ruota del Tempo, Mistero, Triplete e UltimoRound. L’unica manche a non godere più di autonomia è quella musicale che, tuttavia, resta alla base di manche tradizionali che hanno ad oggetto la musica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A La Ruota della Fortuna arriva ‘Il Regno degli Animali’

