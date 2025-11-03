A Gaza il genocidio è fallito Lo scrive Il Fatto

Netanyahu. Titolo dato dal Fatto Quotidiano a un editoriale di Raniero La Valle, novantaquattrenne ex senatore ed ex deputato della Sinistra indipendente: “Il genocidio è fallito e Netanyahu ha perso”. Quindi è ufficiale: il genocidio non c’è stato. 9 ottobre 2025. Se. Gian Carlo Caselli e Vittorio Barosio in un editoriale sulla Stampa: “Dobbiamo però aggiungere che ciò vale oggi, ma potrebbe essere ribaltato domani, se diventasse legge la separazione delle carriere fra Pm e giudici”. Dobbiamo però segnalare, illustrissimi, che è già diventata legge. 31 ottobre 2025. Schwa. Nella rubrica Giù la maschera, sulla prima pagina del Giornale, Luigi Mascheroni prende in giro con arguzia una deputata del Movimento 5 stelle che alla Camera ha difeso “le studentesse e gli studentessi” e conclude, a proposito dei pentastellati: “Non solo non hanno mai aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

