A Foiano della Chiana la Casa della Cultura è diventata il cuore pulsante del centro storico
Arezzo, 3 novembre 2025 – . Bilancio dei primi sei mesi di attività e nuove prospettive per il futuro. A sei mesi dalla sua apertura, la Casa della Cultura di Foiano della Chiana, situata nella centralissima Piazza Cavour, si conferma come uno dei progetti più significativi e trasformativi per la vita culturale e sociale del paese. Nata nell’aprile 2025 come spazio polifunzionale dedicato alla musica, al teatro, alla formazione e alla cittadinanza attiva, la struttura ha già accolto centinaia di persone, diventando un punto di riferimento stabile e vitale per il centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cortona e il Carnevale di Foiano della Chiana, Domenica 22 Febbraio 2026 Pronto ad assistere con noi all'antico CARNEVALE di FOIANO DELLA CHIANA? Domenica 22 Febbraio 2026 visiteremo insieme il borgo medievale di CORTONA, successivam - facebook.com Vai su Facebook
A Foiano della Chiana la Casa della Cultura prende vita: un progetto rivoluzionario per il centro storico - Arezzo, 31 marzo 2025 – A Foiano della Chiana la Casa della Cultura prende vita: un progetto rivoluzionario per il centro storico Jacopo Franci Sindaco: "La città si trasforma e lo fa attraverso la ... Riporta lanazione.it
A Foiano la Casa della Cultura è realtà: progetto rivoluzionario per il centro storico - Arezzo, 7 aprile 2025 – Una piazza piena di gente è il segno che la comunità di Foiano ha compreso e amato subito il progetto della Casa della Cultura. Come scrive lanazione.it
Festa della Zucca Foiano della Chiana - Dopo una pausa di ben cinque anni, la Festa della Zucca è tornata a colorare Foiano della Chiana, nelle giornate del 25 e 26 Ottobre. Lo riporta teletruria.it