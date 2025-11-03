A Foiano della Chiana la Casa della Cultura è diventata il cuore pulsante del centro storico

Arezzo, 3 novembre 2025 – . Bilancio dei primi sei mesi di attività e nuove prospettive per il futuro. A sei mesi dalla sua apertura, la Casa della Cultura di Foiano della Chiana, situata nella centralissima Piazza Cavour, si conferma come uno dei progetti più significativi e trasformativi per la vita culturale e sociale del paese. Nata nell’aprile 2025 come spazio polifunzionale dedicato alla musica, al teatro, alla formazione e alla cittadinanza attiva, la struttura ha già accolto centinaia di persone, diventando un punto di riferimento stabile e vitale per il centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

