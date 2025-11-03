a firenze torna il corso prematrimoniale laico

Firenze, 3 novembre 2025 - Si rinnova l’appuntamento con “Prima del sì”, il primo corso prematrimoniale laico e gratuito a Firenze promosso dal Comune in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, nasce con l’obiettivo di offrire alle coppie che si apprestano a sposarsi o a unirsi civilmente uno spazio di riflessione, conoscenza e confronto sui principali aspetti legali, patrimoniali e familiari legati alla vita coniugale. “Con questo corso vogliamo fornire strumenti chiari, semplici e accessibili a tutti per garantire una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano da questo passo – sottolinea l’assessora all’anagrafe Laura Sparavigna –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

