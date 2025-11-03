A due passi da piazza di Spagna due luoghi dimenticati di Roma tornano a vivere — e sarà merito della cultura
Nel cuore della Roma più elegante, a pochi passi da piazza di Spagna, due luoghi dimenticati, due spazi rimasti in silenzio per decenni si preparano a una rinascita inaspettata. Non per mano del turismo di massa che talvolta addirittura affligge la capitale, né del mercato del lusso, ma grazie ad una rinascita culturale: una mostra e una nuova biblioteca ritorneranno alla vita, ridando memoria e significato a due storici edifici del centro storico. LEGGI ANCHE:– Roma, sotto Trinità dei Monti c’è una scala segreta inaccessibile: dove porta Dalla pista da ballo all’arte contemporanea: La Cauge aux Folles torna a vivere. 🔗 Leggi su Funweek.it
