A Cuba le devastazioni dell' uragano Melissa Ma il regime blocca tutti i convogli di aiuti

Ilgiornale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il passaggio devastante dell'uragano Melissa, che ha colpito in pieno le province orientali dell'isola di Cuba, il regime comunista di Miguel Díaz-Canel ha deciso di bloccare i convogli di aiuti organizzati da chiese e gruppi civili indipendenti. Invece di aprire i canali umanitari, la dittatura ha eretto posti di blocco militari per impedire l'ingresso dei soccorsi. La denuncia proviene dall'Osservatorio cubano dei diritti Umani, l'Ocdh, che parla di un'«emergenza aggravata da decisioni politiche» documentando la presenza di punti di controllo tra Las Tunas e Granma, con soldati incaricati di fermare i cittadini che, di propria iniziativa, portano viveri, medicine e acqua ai sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Cuba le devastazioni dell'uragano Melissa. Ma il regime blocca tutti i convogli di aiuti

