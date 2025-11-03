A Chicago comunione negata ai carcerati

Tv2000.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chicago viene negata la comunione ai carcerati. È la seconda volta che accade in meno di un mese. L’appello del vescovo. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

