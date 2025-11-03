A Che tempo che fa la conduttrice parla dei coach della nuova edizione | Loredana Bertè Arisa e Clementino restano ma ci sono due novità

A ntonella Clerici, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ha colto l’occasione per un annuncio attesissimo: la nuova formazione dei coach della prossima edizione di The Voice Senior, che partirà il prossimo 14 novembre su Rai1. Con il suo sorriso contagioso, la conduttrice ha detto: «È la prima volta che dico i nomi dei nuovi giurati qui da te». “The Voice Senior”: Antonella Clerici e i giudici-coach. guarda le foto Antonella Clerici annuncia i coach di The Voice Senior: le conferme. La squadra si presenta rinnovata ma fedele allo spirito del programma. Loredana Bertè torna sulla poltrona rossa, confermatissima come anima rock e giudice amatissima dal pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A "Che tempo che fa", la conduttrice parla dei coach della nuova edizione: Loredana Bertè, Arisa e Clementino restano, ma ci sono due novità

