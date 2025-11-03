A che punto è la vendita di San Siro a Inter e Milan | il rogito potrebbe arrivare il 5 novembre

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe venire siglato mercoledì 5 novembre il rogito che ufficializzerà la vendita della Gfu San Siro, stadio compreso, a Inter e Milan. La firma doveva arrivare già la scorsa settimana, ma è stata rinviata a causa delle tempistiche tecniche legate al trasferimento di fondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

apre il primo punto vendita in Friuli - La nautica da diporto più prestigiosa punta sul Friuli Venezia Giulia che diventa sede del proprio punto vendita per l’intero Adriatico. Lo riporta ilgazzettino.it

Pittarosso apre un punto vendita a San Vittore Olona nel Parco La Carbonaia - Pittarosso continua la sua espansione e inaugura il nuovo store a San Vittore Olona, all'interno del Parco La Carbonaia, Corso Sempione 11. Come scrive distribuzionemoderna.info

Cerca Video su questo argomento: Punto 232 Vendita San