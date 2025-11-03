A che ora passano le Frecce Tricolori ad Ancona e dove vederle al meglio
Ancona, 3 novembre 2025 - Quando il giorno della memoria, della riconoscenza e della speranza si fonde con la potenza dei cieli, il risultato è uno spettacolo che non disegna soltanto traiettorie, ma scrive un pezzo di cuore nella storia del Paese. Questo è ciò che accadrà il 4 novembre ad Ancona, quando la città marchigiana diventa teatro e simbolo della celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, resa ancora più solenne dalla presenza di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e del ministro alla Difesa Guido Crosetto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Roma, 16 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
