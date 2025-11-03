A Cesinali arriva Space Kids – Favole | una giornata magica per tutta la famiglia

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, le Masserie Piano di Cesinali (AV) si trasformeranno in un mondo incantato con “Space KidsFavole”, l’evento dedicato a bambini e famiglie all’insegna della fantasia, del gioco e del buon cibo.Tra personaggi delle fiabe, mascotte itineranti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

