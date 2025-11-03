A Cerignola torna la ‘Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale’
Venerdì 7 e sabato 8 novembre torna a Cerignola la ‘Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale’, realizzata con il sostegno della Regione Puglia. La manifestazione si svolgerà presso ‘Palazzo Fornari’ in Piano San Rocco, 32. Il coordinamento della giornata quest’anno è stato affidato alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
