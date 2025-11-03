A Cerignola riflessioni calcio e socialità per la ' Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato'

Un momento di riflessione e di socializzazione per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante i migranti e i rifugiati che vivono nelle nostre comunità. È il senso dell’iniziativa ’Migranti, Missionari di speranza’ in programma martedì 4 novembre a Cerignola in occasione della ’Giornata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it