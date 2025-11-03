A Ceppaloni la ventiduesima edizione di Tra Lucciole e Stelle

Tempo di lettura: 2 minuti Ceppaloni si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione di “Tra Lucciole e Stelle”, la rassegna culturale diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, in programma l’8 e 9 novembre in Piazzetta Borgo. La manifestazione, organizzata dal Comune di Ceppaloni con il sostegno della Regione Campania, rientra nel Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e nel programma cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027. Due le serate in calendario. L’8 novembre, alle ore 21.00, è prevista una serata jazz con Umberto Aucone & Friends, con Special Guest Maura Minicozzi e Rosetta Bove, che presenteranno lo spettacolo “Le grandi voci del Jazz & Soul”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Ceppaloni la ventiduesima edizione di “Tra Lucciole e Stelle”

