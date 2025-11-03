A Castel San Niccolò si festeggia il centenario dell’inaugurazione del viale Rimembranze e sala consiliare con la fanfara dei bersaglieri

Arezzo, 3 novembre 2025 – Il ritrovo è fissato alle 10 in Piazza Piave, mentre alle 10,15 nella Sala del Consiglio ci saranno i saluti delle autorità e il ricordo del centenario. Alla 10,45 il corteo con la Fanfara dei Bersaglieri accompagnerà tutti gli intervenuti fino al Monumento di Viale Rimembranze. Alle 11,10 ci sarà un momento in memoria di Decio raggi da parte della Associazione Combattenti e Reduci di Arezzo, la santa messa al Monumento ai caduti e alle 12,30 l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri per le vie del paese. Il Sindaco di Castel San Niccolò Antonio Fani commenta: “Sono sentimenti di sincera emozione ed onore che come Amministrazione Comunale sentiamo nell’aver voluto celebrare una data così singolare che non si ripeterà a lungo: cento anni dalla inaugurazione del Viale Rimembranze e della nostra splendida Sala Consiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

